Quotidiano.net - Kia EV3: il Suv ’verde’ per tutta la famiglia

Kia EV3 punta a rivoluzionare il mercato della mobilità elettrica. Si presenta quale Suv compatto, con una lunghezza di 4,3 metri, pensato per chi desidera un’auto versatile e adatta alla vita quotidiana. Presenta un design raffinato, che unisce linee sinuose a un aspetto solido. Compatta, ma l’abitabilità interna non ne risente, anzi è uno dei suoi punti di forza. L’abitacolo è studiato per offrire il massimo comfort, grazie al passo di 2,68 metri, che garantisce spazio per le gambe dei passeggeri anteriori e posteriori. Il tetto lineare assicura un’altezza libera generosa sopra le teste. I sedili anteriori sono separati da un corridoio spazioso e privo di ingombri, che agevola l’accesso ai sedili posteriori. La plancia è dominata da un pannello digitale di 30 pollici, diviso in tre schermi.