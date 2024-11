Thesocialpost.it - Jovanotti, la rinascita: “L’incidente mi ha distrutto, ma torno con il mio tour”. La dedica alla sua Francesca e al fratello che non c’è più

Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come, è pronto a tornare in pista, o meglio, sul palco. Dopo il grave incidente in bici avvenuto nel luglio 2023 a Santo Domingo, il cantautore si racconta senza filtri, tra le difficoltà affrontate, il dolore, i ricordi di famiglia e la voglia di ripartire.Leggi anche: Morte Sammy Basso, il ricordo di: “Con te ai miei concerti era sempre una festa”La passione per la bicicletta è sempre stata una costante nella vita di, ma l’estate scorsa si è trasformata in un incubo. «Ero su una strada asfaltata da due giorni, ho preso un dosso non segnalato e sono volato. Ho visto il piede girato al contrario e la clavicola fuori posto. Ambulanza, ospedale. Il femore non si era rotto, si era sbriciolato, in particolare la parte curva, il trocantere».