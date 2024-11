Ilveggente.it - Ipswich Town-Manchester United, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

è una partita della dodicesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: diretta tv,.Tutto pronto per il debutto ufficiale di Ruben Amorim sulla panchina del. Il nuovo tecnico dei Red Devils esordirà contro il neopromosso, diventando il più giovane allenatore (ha solamente 39 anni) a guidare il blasonato club inglese dai tempi di Wilf McGuinness nel lontano 1969.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itAmorim è stato annunciato già due settimane fa ma l’accordo con lo Sporting prevedeva che sarebbe rimasto in Portogallo per le due partite successive. Nel frattempo a traghettare lodopo l’esonero di Erik ten Hag c’ha pensato l’ex bandiera Ruud van Nistelrooy, che non ha fatto malissimo: con lui Bruno Fernandes e compagni non hanno mai perso traCup,ed Europa, collezionando tre vittorie e un pareggio.