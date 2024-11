Inter-Lipsia allenamento a San Siro e conferenza Inzaghi | il programma della vigilia

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’, dopo la roboante vittoria in casa dell’Hellas Verona, si prepara ad affrontare ilin quella che sarà la 5a giornatafase “campionato”nuova Champions League. Un match fondamentale per mettere un altro tassello ai fini dell’arrivo tra le prime 8, che vorrebbe dire passaggio diretto agli ottavi di finale senza i fastidiosi playoff di febbraio (che vedranno coinvolte le sedici squadre dal non al ventiquattresimo posto). Dal canto loro, i tedeschi arriveranno a Milano consapevoli di dover vincere a tutti i costi per sperare di arrivare tra le 24 (fino ad ora 0 punti in 4 partite).: ildelle attivitàEcco ildelle attività inper lunedì 25 novembre, giorno didel match:11:30:FCnazionale Milano (primi 15? aperti ai media), Stadio San, Milano12:15:RB, Trainingszentrum,14:00:stampa ufficiale FCnazionale Milano, Stadio San, Milano18:45:stampa ufficiale RB, Stadio San, MilanoIl calcio d’inizio del match è fissato per martedì 26 novembre, ore 21:00.