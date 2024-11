Ilrestodelcarlino.it - Il Natale prende il via con l’evento per i golosi

Se ‘Choco Marche’, ormai da anni, rappresenta l’anticipazione del cartellone natalizio di Ancona, anche nella vicina Falconara ci si avvicinerà al periodo più atteso dell’anno nel segno della dolcezza. Ed allora, dopo la splendida riuscita del 2023, ecco riproposta l’iniziativa delle ‘Delizie dei maestri pasticceri’. Sabato prossimo, infatti, via Bixio accoglierà gli artigiani del gusto e si trasformerà in una vera e propria strada del gusto e della qualità dolciaria. La manifestazione di quest’anno, seconda edizione, promette di superare il successo di un anno fa, quando l’iconica strada del centro, tra l’isola pedonale e piazza Mazzini, venne letteralmente presa d’assalto da tanti cittadini, arrivati da tutta la provincia per farsi deliziare da torroni, panettoni, cioccolato e dolci innovativi, studiati da veri e propri artisti dal mondo della pasticceria, della panificazione e della torrefazione.