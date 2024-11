Ilnapolista.it - Il Napoli rinvia per l’ennesima volta il funerale ed è giusto che a segnare sia stato il bistrattato Lukaku

Ilè sempre primo ed èche asiailCi ha pensato. Ècosì. Il calciatore più. Per lui parole da brocco. E poi ci ha pensato Romelu. Gol da centravanti. Nell’area piccola.-Roma 1-0.ancora primo in classifica. È lassù da un paio di mesi. Anche se non sembra a sentire il rumore di fondo in città. Rumore di fondo non amplificato dai media ma ben presente. Conte vive una solitudine culturale poco raccontata. Perché sì c’è l’entusiasmo per il primo posto in classifica. La verità è che solo il primo posto tiene l’allenatore al riparo da critiche e malumori che per ora vengono sfogati al bar o sui social. Gli vogliono impartire lezioni di calcio, di comunicazione, persino di regolamento calcistico. Così va la vita a queste latitudini.