Il colpo di fulmine tra Alessandro Baricco e Angelina Jolie | Lei mi ha cucinato un piatto di spaghetti… – Il video

Incontri del terzo tipo. Metti una sera a cenaed. È successo per davvero, nei mesi che hanno preceduto la preparazione da parte della star di Hollywood di Without blood, il film di prossima uscita tratto dall’omonimo libro di(Senza sangue). Lo scrittore ha raccontato pubblicamente com’è nato il loro rapporto oggi al Torino Film Festival, dove è stato presentato il film scritto, diretto e prodotto dall’attrice americana. «mi scrisse una mail, ed è come se ti scrivesse Jessica Rabbit, o Topolino: non ho mai creduto che lei esistesse veramente», scherza. Eal suo fianco se la ride. Ma che cosa gli aveva scritto: «Una lettera su “Senza sangue”, che è forse il testo più bello su quel libro che ho letto nella mia vita». Da lì, insomma, è scoccata la scintilla artistica in vista della possibile collaborazione.