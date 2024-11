361magazine.com - Grande Fratello, Javier Martinez e il dubbio su Helena: “è ancora cotta di Lorenzo!”

ha dei dubbi sui sentimenti di. Secondo il pallavolista sarebbedinutre dei dubbi su. Infatti il pallavolista pensa che la modella siadi. Perché il gieffino nutre questi dubbi? Parlando con Mariavittoria ha confidato il motivo per cui la pensa così: “Da una parte lei vorrebbe fare qualche passo in più ma da parte mia sente che c’è uno un po’ uno stop e dall’altra parte ieri mi è venuto il, forse più conferma che, che proviqualcosa per Lollo”.A questo punto l’amica Mariavittoria gli ha domandato se lo avesse capito quandosi è commossa per il racconto della storia di.Leggi anche–> Basciano scarcerato, lo sfogo notturno contro Sophie CodegoniAnche Mariavittoria concorda col pensiero del pallavolista: “Lo penso anch’io quello che hai detto”.