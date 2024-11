Liberoquotidiano.it - Gli americani nel calcio? Un disastro

Leggi su Liberoquotidiano.it

È ormai alle spalle la dieci giorni di Nazionale. È bastata la sconfitta con la Francia, che ci ha fatto perdere il primo posto nel girone di Nations League, per far cambiare parere a tanti sul lavoro di Spalletti. Da parte nostra abbiamo sempre usato cautela nei giudizi perché non ci sono più i piedi buoni di una volta. Non c'è dubbio che la Nazionale abbia fatto progressi rispetto a quella di Mancini, ma solo perché Mancini mandava in campo giovani che non erano titolari neanche nelle proprie squadre. Spalletti invece bada più al sodo, cerca di formare una Nazionale più esperta e soprattutto manda in campo i giocatori più in forma del campionato, indipendentemente dalla squadra di provenienza e dalla carta di identità. Insomma, i paragoni non possono esistere. Nel 2006 c'era voglia di farevalorizzando i giovani, che imparavano dagli stranieri, importati e di prima categoria, mentre adesso i giovani giocano vicino a stranieri che vengono ad imparare da noi e quindi non sono in grado di insegnare ad altri.