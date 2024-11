Liberoquotidiano.it - "Farà danni in tutto il mondo, cosa accadrà a breve": la profezia su Trump, Prodi rosica ancora

Altro giro, altrata. "Non c'è dubbio che, tra le tante ragioni per le quali gli americani lo hanno votato, l'idea del 'macho' è quella prevalente. È il riflesso della frustrazione americana, delle divisioni e delle fratture sociali della nazione che si affida a quello che le sembra il più forte e il più capace di ricomporle una volta per tutte". Romano, nell'inserto di Repubblica che propone una anteprima del libro-intervista con Massimo Giannini, motiva così l'elezione di Donalda quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti. "Il problema vero - aggiunge - è che la maggioranza degli americani ha ritenuto che l'amministrazione Biden non abbia fatto quello che doveva per difendere i loro portafogli dal carovita». A Biden gli elettori hanno fatto scontare "il sostanziale fallimento delle politiche sulla sicurezza interna, sul ruolo internazionale degli Stati Uniti e sull'immigrazione, la cui gestione, affidata proprio a Kamala Harris durante i quattro anni del mandato, è stata timida, confusa, contraddittoria".