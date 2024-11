F1 Verstappen vince il Mondiale piloti 2024 | quarto titolo consecutivo

Leggi su Sportface.it

Maxè campione del mondo di F1 per la quarta volta in carriera. A Las Vegas il pilota olandese ha conquistato il, tutti consecutivi, quello delsofferto come quello del 2021 dopo i due domini del 2022 e 2023. Unvinto principalmente nella prima metà della stagione, visto che dalla pausa estiva in avanti sono stati enormi le difficoltà della sua Red Bull, lo testimonia il fatto che il team austriaco nonrà ilcostruttori. E’ per questo che la vittoria di Maxin questa stagione assume ulteriore rilievo.L’ormai quattro volte campione ha dovuto faticare tra estate e autunno e ingoiare diversi bocconi amari, poi in Brasile con il suo capolavoro in rimonta ha ricordato a tutti di che pasta sia fatto e ha allungato definitivamente sul duellante di questa stagione, Lando Norris, che fa i conti in Nevada con un crollo di prestazione della McLaren e deve arrendersi ufficialmente.