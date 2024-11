Lanazione.it - Eurochocolate al gran finale, oggi si chiude con un nuovo boom di presenze

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 24 novembre 2024 – “Sì, ci siamo riusciti. Abbiamo trasformato due anonimi week-end di novembre in alta stagione turistica”. Il patron Eugenio Guarducci festeggia il trionfale ritorno diin centro. La trentesima edizionei battenti dopo ildidi sabato, con golosi da tutta Italia che ieri hanno invaso e affollato l’acropoli tra stand, attività e dolci degustazioni. Guarducci, anche il week-endsta andando fortissimo.. “Siamo in crescita sul sabato scorso che già era stato molto interessante. Il dato delle 17 (di ieri, ndr) ci parla di un aumento degli incassi del 12%”. E le? “La gente è arrivata in centro davvero da ogni parte, non solo dal minimetrò, si vede che hanno scoperto percorsi alternativi. Tra le 15 e le 17 c’è stato un super affollamento in Corso Vannucci, tanto che abbiamo istituito il senso unico in piazza della Repubblica.