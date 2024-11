Biccy.it - Eleonora Giorgi: “Responso non favorevole, continua a crescere”

Ad un mese dalla sua ultima ospitata a Verissimo, oggiè tornata nel salotto di Silvia Toffanin per aggiornare il pubblico sulla sua battaglia contro il tumore al pancreas. L’attrice ha spiegato che ilè stato duro, che le cure classiche sono finite, ma che lei non ha intenzione di mollare o smettere di sperare.ha poi raccontato il lato positivo di questo suo anno così complicato.: “Ho usato tutte le armi possibili della scienza”.“Secondo la scienza, nonostante abbia usato tutta la scienza possibile – e si è quasi esaurita – per combattere le metastati. la scienza mi dice che purtroppo luiad accrescersi. E questo non è un.Io so bene cosa dicono le statistiche. La statistica è reale, m io continuo a sperare.