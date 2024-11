Napolipiu.com - “Dovete capire una cosa”: il messaggio di Conte dopo la vittoria

Il tecnico parla alla squadrail successo sulla Roma e svela il retroscena su Kvara.Antonioha le idee chiareil successo sulla Roma. “Non dobbiamo guardare gli altri e la classifica”, spiega a Sky Sport il tecnico azzurro, “l’ho già detto anche ai ragazzi. Dobbiamo lavorare e migliorare, andando per step”.La prestazione della squadra soddisfa il mister, che però vuole di più: “Potevamo essere più cinici e cattivi. Inevitabile quando non fai gol contro una grande squadra come la Roma ci sta soffrire. Sulla traversa dovevamo fare più attenzione”.Poi arriva il chiarimento sul caso Kvaratskhelia: “Ha fatto uno dei migliori primi tempi da quando sono a Napoli, pur tornando dalla nazionale con un po’ di affaticamento. Ha fatto quello che doveva fare. L’ho tolto perché non volevo rischiare, in panchina c’è uno come Neres”.