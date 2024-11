Dopo i nordcoreani, la Russia arruola gli yemeniti con l'inganno di uno stipendio elevato e l'aiuto degli Houthi

Leggi su Open.online

Mosca ha bisogno di uomini per proseguire nella sua aggressione all’Ucraina. Se Kiev può giovareaiuti, in termini di armi, dell’Occidente, laricorre all’mento di cittadini stranieri per ingrossare le file del suo esercito. Un contingente nordcoreano sta aiutando Vladimir Putin a resistere nel Kursk invaso dagli ucraini. Secondo il Financial Times, anche dallo Yemen sono arrivati uomini a rinfoltire i battaglioni russi. Si tratta di centinaia, forse migliaia diportati a Mosca con: una compagnia legata agli, i ribelli filoiraniani che controllano ampie zone del Paese, ha promesso a queste persone un posto di lavoro ben pagato a Mosca e l’ottenimento della cittadinanza russa. Una volta arrivati nel territorio della Federazione, tuttavia, sono statiti con la forza e spediti al fronte, in prima linea.