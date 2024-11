Spazionapoli.it - Di Lorenzo: “La vittoria è fondamentale per noi. Tifosi? Vivono per il Napoli”, poi l’annuncio sul gol

Da pochi minuti è terminata la partita trae Roma. A tal proposito, Giovanni Diha rilasciato alcune parole importanti.Sono minuti importanti quelli successivi alla partita trae Roma. Lapermette agli azzurri di godere nuovamente del primato in classifica, ancor più grazie alla rete di Romelu Lukaku. In città e allo stadio Diego Armando Maradona si respira un grosso entusiasmo.Ilvince e convince contro la Roma. Il passaggio decisivo per la rete di Lukaku è arrivato proprio da Giovanni Di. Quest’ultimo è stato autore di una prestazione importantissima. A tal proposito, il capitano azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti.Di: “In allenamento proviamo situazioni simili con Lukaku”Giovanni Di, capitano del, è intervenuto ai microfoni di “Dazn” analizzando laodierna contro la Roma.