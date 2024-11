Cityrumors.it - Dallo sfogo sui social all’arresto dell’ex fidanzato: la terribile storia di una 22enne

Una vicenda che ha fatto il giro del web e non sono mancate le critiche per quanto successo. Andiamo a vedere nei dettagli l’accadutoIl 25 novembre ormai da qualche anno non è una data come le altre. È la Giornata contro la violenza delle donne. Si ricordano le vittime, ma anche tutte quelle ragazze che sono riuscite a salvarsi. Tra loro c’è anche Chiara Balistrieri, unache vive a Bologna e diventata virale suiper l’immagine di un volto tumefatto per le bottesui: ladi una(Pixbay) – cityrumors.itUnache ha fatto molto discutere anche perché l’exè fuggito due volte. Ora, però, nei giorni scorsi il blitz per il nuovo arresto e il trasferimento in carcere in attesa di un processo che inizierà a febbraio.