Centro storico al buio, per camminare serve la luce del telefonino

Prato, 24 novembre 2024 – Strade delimmerse nell’oscurità: in questi giorni a più riprese l’illuminazione pubblica salta lasciando nelpiù totale le strade e le piazze, da piazza San Francesco a piazza del Duomo. "Lavoro e abito in– dice un commerciante – e mi sono trovato a mezzanotte a dover usare la torcia delper riuscire a non inciampare, tanto era”. Una residente di zona Duomo gli fa eco: “Per fortuna ci sono le luci dei negozi che le tengono accese anche di notte o comunque fino a una certa ora, dove non ci sono è davvero spaventoso ritrovarsi a non vedere un metro davanti a sé”. La situazione è nota al Comune che ha già segnalato più volte il problema al gestore chiedendo di trovare la causa e risolverla in via definitiva.