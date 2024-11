Caccia al medico per il turno di Natale | in Liguria pagano anche tremila euro a gettone

Leggi su Open.online

Tra il 24 dicembre e il 6 gennaio gli ospedali italiani cercano di organizzare al meglio il personale sotto le festività natalizie. E davanti alle note carenze dei pronto soccorso fioccano i gettoni, carissimi. Secondo l’analisi di Michele Bocci su Repubblica, inci sono le paghe più alte che in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e pure Sicilia. Il quotidiano riporta i contatti di una società, che ha sede in Svizzera, relazionata da alcuni poli ospedalieri, quindici per l’esattezza, che cercano personale. La società svizzera cerca camici bianchi disposti a muoversi: alte paghe, dai quali va tolto il 10% per l’intermediario. In genere si viaggia sui 100l’ora. Il paradossoCome precisa Bocci su Repubblica le offerte dei gettoni asi incastrano male con il tentativo del decreto legge 34 dell’anno scorso, che voleva proprio limitare questo fenomeno.