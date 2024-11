Quotidiano.net - Buoni pasto, tetto del 5% sulle commissioni. Quando scatta

Roma, 24 novembre 2024 – Sono utilizzati in Italia da 3,5 milioni di lavoratori, il 20% dei quali appartiene al settore pubblico: parliamo dei, uno strumento di welfare che viene offerto da oltre 150mila imprese ed è accettato in oltre 170mila esercizi convenzionati, sia ristoranti che supermercati, e che genera un volume d’affari annuo pari a 4 miliardi di euro.del 5%L’approvazione nei giorni scorsi dell’emendamento al Ddl Concorrenza, dà un po’ di tempo alle aziende, fino all'1 settembre 2025, per adeguarsi al nuovodel 5%dei. Tale limite, già presente nelle gare pubbliche, è ora esteso anche al settore privato. Lo scopo di questa riforma è quello di ridurre leper gli esercenti, che così potranno accettare una platea più ampia di, ma anche quello di renderli più spendibili per i lavoratori.