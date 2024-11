Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, un noto personaggio Marvel apparirà per la prima volta nell'MCU

Leggi su Movieplayer.it

Uninsider ha svelato che inunche fino ad oggi ancora non abbiamo visto nelCinematic Universe Anche se probabilmente non vedremo il roster completo di personaggi provenienti da tutti gli angoli del Multiversodi: Secret Wars,si preannuncia come un evento piuttosto ricco di contenuti, e sembra che iStudios abbiano intenzione di aggiungere un altrochiave alla formazione. Secondo lo scooper Daniel Richtman, lo studio sta effettuando il casting per un ruolo segreto per. L'eroe o il cattivo non è stato nominato, ma è descritto come unche avrà un ruolo più importante in Secret Wars., ecco chi potrebbe apparire nel film Le .