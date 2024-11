Lanazione.it - Adele, la prof di Barbiana: "Grazie a lei conosciamo la storia di Don Lorenzo"

Corradi ricordava don Milani con finezza. Non è una cosa da poco. "Raccontare di– spiegò – mi provoca sempre disagio. Mi sembra un’indiscrezione, la violazione dell’intimità di una persona che voleva essere persona pubblica solo attraverso scritti meditatissimi". Si potrebbe dire con Michele Gesualdi, che la ricordava con affetto, chenon sdottorava. Si è spenta sabato mattina a Firenze, all’età di 99 anni, laessoressa che si era praticamente trasferita aper aiutare il priore con i ragazzi della sua bellissima scuola, (un’esperienza educativa sperimentale avviata e animata da donMilani dal 1954 al 1967). Anche per questo il libro con 73 ricordi che scrisse per Feltrinelli nel 2012, ‘Non so se don’, è tra quelli da mettere accanto ai principali sul priore (non del priore), come il recente ‘Tutto al suo conto’ di don Mario Landi, perché lì la voce di donsi sente di nuovo, è proprio quella.