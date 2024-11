Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Las Vegas 2024: programma differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Lasdi Formula 1 avrà luogo tra il 23 e il 24 novembre. Non si può spiegare altrimenti quanto avverrà nel Nevada. D’altronde, la scelta di far partire lanella tarda serata del sabato locale unita alle nove ore di fuso orario tra il nostro Paese e l’iconografica città statunitense, faranno sì che alle nostre longitudini il GP scatterà alla primissima mattina della domenica.LA DIRETTA LIVE DEL GP DI LASDI F1 DALLE 7.00Sarà la seconda edizione de jure del Gran Premio di Las, la quarta de facto. La discrepanza è dovuta a quanto accaduto nel 1981 e nel 1982. Nominalmente, quelle competizioni erano denominate “GP del Ceasars Palace”, perché venivano disputate in un kartodromo ricavato nel parcheggio del celeberrimo casino! Niente a che vedere con l’attuale versione dell’evento, anche se il luogo è il medesimo.