Zonawrestling.net - WWE: Il segmento di CM Punk e Paul Heyman a SmackDown raggiunge milioni di visualizzazioni

Il mondo del wrestling non riesce a smettere di parlare del ritorno monumentale di CM, e i numeri lo confermano. L’episodio della scorsa notte, in cuiha introdottocome il quinto membro della OG Bloodline, ha dominato i social media con statistiche di engagement impressionanti. Nelfinale,ha interrotto con il suo inconfondibile “Ladies and gentlemen.” rivelando chesi unirà a Roman Reigns, The Usos e Sami Zayn per affrontare la nuova Bloodline di Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga, Tonga Loa e Bronson Reed in un WarGames a Survivor Series.L’ingresso diha scatenato un caos totale, lasciando la OG Bloodline vittoriosa sul ring e i fan in delirio.Il momento è diventato rapidamente virale,ndo 1,5disul canale YouTube della WWE in meno di 12 ore.