Inter-news.it - Verona-Inter, le formazioni ufficiali: confermato Correa dal 1?

è un match valido per la tredicesima giornata di Serie A andrà in scena alle ore 15 allo Stadio Bentegodi. Il tecnico dell’Simone Inzaghi ha scelto di puntare su Joaquinaccanto a Marcus Thuram. Di seguito le, le(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Daniliuc, Magnani, Dawidowicz; Serdar, Belahyane; Harroui, Tengstedt, Bradaric, Mosquera.Allenatore: Paolo Zanetti.(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram,.Allenatore: Simone InzaghiCome seguireIN DIRETTASe ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE sia attraverso i report dell’incontro.