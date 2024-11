Inter-news.it - Verona-Inter, Inzaghi prepara la sorpresa? Probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

si disputerà oggi 23 novembre alle ore 15 allo Stadio Bentegodi: di seguito ladi Simone.LA SFIDA –sarà una sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno l’obiettivo di portare a casa tre punti fondamentali per ribadire le proprie speranze di scudetto, sperando nel fatto che il Napoli e la Juventus possano risentire, in termini di classifica, delle difficili sfide contro Roma e Milan. Ai meneghini comunque, non deveessare fare calcoli ma pensare esclusivamente al proprio risultato. Confermarsi sulla strada giusta in quanto alla tenuta difensiva, dato il solo gol subito nelle ultime 4 sfide, rappresenterà il presupposto per poter ambire al successo., ladi:LE SCELTE – Le mosse di Simonepersono, come il piacentino ci ha abituati in questo inizio di stagione, difficilmente prevedibili.