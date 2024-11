Ilgiorno.it - Tornano le visite all’eremo con vista lago

Scavato nella roccia e a picco sulMaggiore, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso rappresenta una perla di spiritualità e storia nel cuore del Verbano. A partire da oggi e per i prossimi fine settimana, Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, propone un ciclo diguidate per scoprire l’affascinante storia dell’eremo e il suo legame con la tradizione spirituale locale. La nascita dell’eremo risale al XII secolo, quando il mercante Alberto Besozzi, scampato a un naufragio durante una tempesta sulMaggiore, si ritirò come eremita nella grotta dove le onde lo avevano condotto. Devoto a Santa Caterina d’Alessandria, Besozzi fece costruire una cappella come ringraziamento per la sua salvezza. Nel tempo, la fama dell’eremita crebbe, e nel 1195 gli abitanti del Verbano gli chiesero di intercedere per la fine di una pestilenza.