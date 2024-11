Sindaco mette in fuga i rapinatori | Gli avrei sparato

Leggi su Dayitalianews.com

Furti in casa e rapine commesse da gruppi di malviventi senza scrupoli si stanno verificando purtroppo in tutta Italia e una delle ultime vittime è Alessandro Di Santo,di Castelvenere in provincia di Benevento. L’Ansa ha riportato le parole del primo cittadino, che ha rivissuto quei drammatici momenti aggiungendo che sarebbe stato pronto a sparare.“contro i”Come ha raccontato il, nella giornata di giovedì 21 novembre 4 uomini incappucciati hanno fatto irruzione nella sua villa e, dopo una violenta colluttazione, sono scappati. “contro i malviventi? Certamente sì” – ha replicato il, aggiungendo che se la figlia fosse riuscita a passargli il fucile lui non avrebbe avuto esitazioni a fare fuoco. “Non tanto per la mia incolumità – ha detto – ma per quella dei miei familiari che erano in pericolo”.