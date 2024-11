Questo non è amore | anche lo sport in prima fila per dire no alla violenza contro le donne

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –losi schieraladi genere.non èè il motto della campagna permanente della Polizia di Stato che quest’anno, in occasione dell’avvicinarsi del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione dellale, la Questura di Firenze ha voluto promuovere insiemead eccellenze del mondo dello, in particolare del calcio e del rugby, quali l’Acf Fiorentina, la Benetton Rugby e la Zebra Parma.Quale migliore occasione per anticipare gli eventi previsti in tutta la città a cominciare dal 21 novembre quando allo stadio Lodigiani di Firenze in occasione dell’amichevole di rugby che ha visto contrapposte due importanti squadre, nonché al Rocco B. Commisso Viola Park con una insolita ma gradita visita degli agenti specializzati dell’Ufficio fasce vulnerabili della Divisione polizia anticrimine della Questura.