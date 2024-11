Ilgiorno.it - Primaria da ristrutturare. È corsa contro il tempo

L’elementare “Papa Giovanni XXIII“ ritornerà nella sua storica sede di via Bologna dall’attuale “Scuola Satellite“ (allestita nell’edificio comunale di via Lurani dall’estate 2023) per il prossimo anno scolastico. Questo obiettivo diventa sempre più realistico, visto che i lavori per la riqualificazione della struttura didattica di via Bologna sono ripresi da poco, dopo che gli interventi si erano fermati negli scorsi mesi primaverili-estivi e non erano proseguiti nel rispetto del cronoprogramma prestabilito. Grazie ai solleciti dell’ufficio tecnico comunale e ailli della polizia locale cittadina, il Comune di Bresso ha più volte contestato alle aziende coinvolte le mancanze sulle tempistiche, con il rischio di un ritardo nel rientro delle classi, come specificato dal sindaco bressese Simone Cairo in alcune lettere indirizzate alle famiglie degli scolari.