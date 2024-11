Ilrestodelcarlino.it - Milan Club pieno di tifosi per Galli: "Che bello vincere contro Cruyff"

Grande partecipazione all’indi giovedì con FilippoalFaenza, appuntamento organizzato per celebrare i 40 anni del sodalizio, in cui erano presenti un centinaio dirossoneri., ex difensore e bandiera del, ha raccontato la sua storia nel mondo del calcio, ripercorrendo la sua vita sportiva tra aneddoti e lezioni di calcio. Il suo legame al, iniziato a 6 anni di età assistendo a una partita a ’San Siro’, è proseguito con l’ingresso da calciatore nel settore giovanile a 16 anni, l’esordio in prima squadra per l’avvio di una carriera in cui ha vinto tutto. "Mi riconosco una grande qualità – ha detto il 61enne ex calciatore – di non aver mai mollato nonostante gli infortuni. Ho affrontato sette operazioni importanti, ma ho sempre pensato di poter tornare quello che ero".