Medvedev: "La guerra in Ucraina può finire, ma la Nato deve fermarsi". Ultimatum o bluff?

Dmitry, vice capo del Consiglio di sicurezza russo, torna a far parlare di sé lanciando una dichiarazione che sembra une una provocazione insieme: «Se lasmette di soffiare sul fuoco, il conflitto inpuò essere concluso senza alcun costo per l’umanità, almeno senza nuovi costi». Dunque, il fedelissimo del presidente russo Vladimir Putin, in un’intervista al canale saudita al-Arabiya, punta nuovamente il dito contro l’Alleanza Atlantica. L’uso dell’atomica? Un elemento di deterrenza a quanto pare, definita da lui «un’opzione estrema».Laè il vero obiettivo:rilancia le accuse di Mosca sul conflitto innon risparmia accuse dirette all’Occidente, nel consueto tentativo di Mosca di farlo apparire come l’istigatore principale del conflitto in