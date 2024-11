Anteprima24.it - L’Udc mette all’angolo Mastella. Verga: “Preferisce correre da solo”

Tempo di lettura: 3 minutiFamiglia, solidarietà verso i deboli, una sanità più vicina al cittadino e le aree interne. Sono queste le direttrici di marcia politica cheha dichiarato di voler perquesta mattina con una Conferenza programmatica svoltasi nella sede del partito al viale Mellusi alla presenza dei vertici della città di Napoli e Avellino. L’occasione dell’incontro beneventano, nell’anniversario della catastrofe del 23 novembre 1980, quando la terra tremò nella Campania interna, ha spinto gli esponenti dela commemorare le 3000 vittime di quella sera, la gran parte irpine residenti in centri storici spazzati via come Sant’Angelo dei Lombardi e tanti altri. Prima una Messa nella Chiesa di Santa Sofia e quindi la deposizione di fiori al Monumento ai Caduti hanno segnato questa parte della giornata politica del