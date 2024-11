Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2024 in DIRETTA: Colturi sul podio! Fuori Della Mea e Collomb, mini-rimonta di Peterlini e Sola

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAPRIMA MANCHE14.20: E’per Lara! Liensberger perde tantissimo nel finale, è addirittura quinta a 59 centesimi dalla albanese. Ora Holdener14.19. Liensberger all’intermedio ha 3 centesimi di ritardo14.17: E’ in testa Lara! Nel finale trova il ritmo giusto e chiude con 2 centesimi di vantaggio. Migliore risultato in carriera per l’albanese, vediamo se ci scappa il. Ora Liensberger14.17: All’intermedioha 24 centesimi di ritardo14.15: Chiude benissimo la svizzera Rast che trova il ritmo giusto nel finale e si riprende il vantaggio su Duerr chiudendo con 23 centesimi in meno rispetto alla tedesca. Ora14.15: Rast all’intermedio ha 18 centesimi di ritardo14.13: Molto meglio nella parte finale la tedesca Duerr rispetto a Moltzan e Duerr va al comando con 3 decimi di vantaggio sulla statunitense.