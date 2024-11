Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: non c’è vento, inizio rinviato alle 11.30

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11 Le condizioni meteo, eccezion fatta per il, sono eccezionali. Gran caldo, sole pieno e assenza di nubi. Si spera solamente che si intensifichi ilaffinché si possa gareggiare quest’oggi.11.06posticipato. La direzione gara ha ufficialmenteil via della gara11.30 per mancanza di.11.03 Potrebbe esserci un ritardo sul via della programmazione originaria. Infatti ilche spira sunon sembra di grande intensità e con poca spinta evidentemente non si può gareggiare.11.00 L’immagine di presentazione della tappa d’apertura della stagione.Welcome to the @emiratesSail Grand Prix presented by @pnomarinas #pic.twitter.com/tCnbVkkDH6—(@) November 23,10.55 Tre le gare che andranno in scena quest’oggi.