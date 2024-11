Inter-news.it - L’Inter riparte da Verona, Inzaghi ha parlato al gruppo: due richieste – CdS

Dopo la terza sosta per le nazionali, il campionato riprende oggi pomeriggio eè chiamata a dare un segnale forte al Bentegodi contro il. Simone, consapevole dell’importanza delle prossime settimane, come svelato questa mattina dal Corriere dello Sport, haalfacendo dueimportanti.CONFRONTO – Simoneha sfruttato i giorni a disposizione per dialogare faccia a faccia con ilal completo, nonostante i rientri a scaglioni dei nazionali. Il tecnico piacentino ha chiesto ai suoi di alzare il livello di intensità e attenzione, consapevole che la vera Inter si è vista solo a tratti finora. Le migliori prestazioni sono arrivate in Champions League, contro avversari di alto profilo come Manchester City e Arsenal, mentre in campionato, pur dimostrando solidità nei pareggi contro Juventus e Napoli, sono emerse lacune da correggere.