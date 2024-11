.com - L’amore per i carboidrati: un’eredità nel nostro DNA?

Ilamore per i, quindi pane, un piatto di pasta, patate potrebbe avere origini inaspettate. Infatti, una risposta potrebbe arrivare dai geni umani. Uno studio recente pubblicato su Science esplora le origini evolutive della nostra capacità di digerire amidi, individuando un legame tra il gene AMY1 e l’evoluzione della dieta umana.Con una dieta povera di zuccheri il cervello invecchia lentamenteAMY1: il gene dietro la digestione degli amidiIl gene AMY1 codifica per l’amilasi salivare, un enzima che inizia la scomposizione degli amidi appena il cibo entra in bocca. Più copie di questo gene una persona possiede, più efficacemente riesce a digerire gli amidi.Un team di ricercatori dell’Università di Buffalo e del Jackson Laboratory ha utilizzato strumenti avanzati per analizzare la regione genetica di AMY1.