Ilfogliettone.it - Italia, Moody’s non modifica rating e lascia Outlook stabile

Leggi su Ilfogliettone.it

Moody's stima una crescita dell'"moderata sotto l'1%" nel 2024, a seguito della "debole domanda interna e delle esportazioni" legata alla decelerazione in Germania. E' quanto reso noto dalla stessa agenzia, che ha completato la revisione deldell'e precisato di non avere adottato alcuna azione: "non è un'azione sule non è un'indicazione" su future decisioni, ha quindi aggiunto l'agenzia. Ildell'resta così Baa3, con."L'aumento dei consumi privati e un'accelerazione prevista nella spesa del Pnrr sosterranno una modesta accelerazione della crescita, che stimiamo allo 0,9% nel 2025 e all'1% nel 2026", secondo Moody's. L'agenzia prevede inoltre che "il deficit fiscale scenderà al 4,6% del PIL nel 2024, dal 7,2% nel 2023, e che si ridurrà ulteriormente al 3,5% nel 2025 e al 3% nel 2026".