Incubo Hamilton tifosi in lacrime | rivelazione drammatica

inper l’annuncio del pilota della Mercedes.choc sul futuro e su quello che stava per succedereTre gare al termine di quella che pare essere diventata una vera e propria agonia. Tre gare alla conclusione di una stagione difficile e alla conclusione di un rapporto d’amore che ha portato sei titoli del mondiale. Lewise la Mercedes, lo sappiamo, sono al passo d’addio.in(Lapresse) – Ilveggente.itMa c’è stato anche un giallo che ha alimentato le voci di un addio anticipato rispetto a quello che tutti noi sappiamo è già programmato:infatti sarà il nuovo pilota della Ferrari che prenderà il post di Sainz ma durante la gara in Brasile, un tea-audio ha catturato questo commento: “Se questa è l’ultima volta, è un peccato che non sia stato un granché, ma sono comunque molto grato”.