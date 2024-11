Hayao Miyazaki e l’airone | recensione del documentario di Kaku Arawaka

Leggi su Cinefilos.it

deldiÈ il 2013 quando, successivamente all’uscita in salaannuncia il suo ritiro dal mondo dell’animazione e del cinema. È il 2016 quando, nelNever Ending Man:viene rivelato chesta tornando sui suoi passi, mettendosi al lavoro su un nuovo lungometraggio. È il 2023 quando quel nuovo progetto, Il ragazzo e(qui la) arriva finalmente in sala, rappresentando morte e rinascita dell’amato maestro dell’animazione (giapponese e non). Questo lungo e tortuoso viaggio, costellato da lutti, fatica, sogni e speranze, viene ora svelato indaArakawa,che ci riporta nuovamente all’interno dello Studio Ghibli.Arakawa – già regista di Never Ending Man:e della miniserie 10 Years with– realizza sostanzialmente un’estensione (per non usare il termine sequel) di quel suodel 2016.