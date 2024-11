Iltempo.it - Feltri: animalisti a targhe alterne, ma attenti al lupo che è più saggio di noi

alperché potrebbe essere molto piùdi voi. In un paesino del Veneto pare sia salito in cattedra per spiegare ai ragazzi che questa smania di perseguitarlo non va affatto bene. Era accompagnato da un educatore cinofilo e gli studenti lo guardavano aggirarsi spavaldo nella palestra dell'istituto domandandosi quando si sarebbe trasformato nel mostro cattivo delle fiabe. L'animale (incrocio tra uneuropeo e un cane da pastore olandese) li ha lasciati sbirciare e indagare. Li ha avvicinati, li ha annusati, ha persino afferrato qualche biscottino succulento dalle mani di un adolescente pallido che non si capacitava di tanta bontà. Poi si è accoccolato sul pavimento, tra gli zaini pieni di libri e vicino alle scarpe da ginnastica intrise di umido e odori, per nulla infastidito da quell'allegro baccano e dimostrando a tutto il mondo e alla sua coscienza che non solo convivere con unè possibile, a tratti appagante, ma che tante persecuzioni e fantasiose allucinazioni sono prive di fondamento.