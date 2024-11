Oasport.it - DIRETTA F1, GP Las Vegas 2024 LIVE: inizia la Q3 dopo la lunga interruzione

8.22 Russell gela la Ferrari e si prende la pole.8.22 MOSTRUOSO GIRO DI SAINZ, E' AL COMANDOOOOOOOOOOOO!!!8.21 Leclerc al comandooooooo!!! Ma arrivano Russell e Sainz.8.21 Errore di Hamilton, partirà decimo!8.20 Norris e Piastri già oltre 2 decimi dietro Russell al primo intermedio, Leclerc quasi 4 decimi.8.19 Piastri è il primo a lanciarsi, seguito da Norris. Poi le due Ferrari.8.19 Rientra ora Russell.8.18 Russell ancora fermo ai box a 2'35" dal termine delle qualifiche. I meccanici stanno armeggiando con la macchina.8.17 Le McLaren e le Ferrari stanno procedendo in coppia: chiaro l'intento di tentare il gioco di scia.8.16 I piloti rientrano in pista per l'ultimo assalto alla pole.8.16 Leclerc non ha effettuato un gran giro, deve darsi una scossa.