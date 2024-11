Linkiesta.it - Come usare la parola «asciugamano», spiegato dall’Accademia della Crusca

TrattoSebbene la forma sugamanus fosse già attestata nel latino medievale (in un testo di Aquileia del 1350, cfr. DELI), laè considerata dalla maggior parte dei dizionari una formazione tutta italiana, ossia un composto formato dal verbo asciuga(re) e dal nome mano, che è il complemento oggetto del verbo in prima posizione. Quasi tutti i dizionari consultati (GDLI, GRADIT, Devoto-Oli online, l’Etimologico) riconducono la prima attestazione del termine al 1836, ma, grazie allo Zingarelli 2025 (che riportadatazione prima del 1564), possiamo supporre un’origine più antica del termine. Attraverso Google libri siamo riusciti a retrodatare (non di poco) il tipo lessicale nella forma sciugamano, che già il DELI datava al 1598 grazie all’attestazione in John Florio (A Worlde of Wordes, London, E.