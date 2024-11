Gaeta.it - Chiusura temporanea di un locale a Roma: il Questore interviene per motivi di sicurezza pubblica

Facebook WhatsAppTwitter Il quartiere Coppedè diè diventato il centro dell’attenzione a seguito della sospensione dell’attività di un notostorico in via del Tagliamento. Questo provvedimento è stato disposto daldie durerà dieci giorni, ponendo l’accento su gravi problematiche di ordine eche sono emerse a seguito di controlli effettuati dalle forze dell’ordine.Provvedimento e motivazioni della sospensioneIl provvedimento, emesso questa mattina, è stato notificato dalla Polizia Amministrativa e dagli agenti del II Distretto Salario Parioli. Esso comporta la sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, delle esecuzioni musicali e del trattenimento danzante. La decisione arriva dopo un attento esame della situazione attuale del, che ha rivelato un quadro davvero allarmante: oltre mille persone presenti conmente, mentre la capienza dichiarata è di 390.