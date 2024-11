Ilgiorno.it - Alessandro Basciano e le chat con Sophie Codegoni: ecco perché è stato scarcerato

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “Io sto alla grande, non ho fatto nulla e l’ho dimostrato davanti ai giudici”. E’, forse, l’ultimo atto della infinita saga lite-riappacificazione degli ex Basciagoni, ora che non sono più una coppia:, ex concorrente del Grande Fratello, dj e influencer da quasi un milione di follower e, modella romagnola di nascita, milanese d’adozione, con il cuore e anche un locale in corso Como, influencer seguitissima da oltre un milione di follower. Entrambi hanno fatto delle ospitate tv il loro vanto sui social, in cui per lo più hanno parlato di sè stessi, della loro storia d’amore, nata al Grande Fratello e della loro separazione, inaspettato il colpo di coda finale dell’arresto di, e della sua successiva repentina scarcerazione. Quarantotto ore passate a San Vittore su disposizione della gip Anna Magelli che ha ravvisato in lui un pericoloso stalker, per poi, un giorno dopo, pronunciare una ordinanza di scarcerazione per “non aver commesso il fatto”.