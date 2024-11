Tvplay.it - Addio Roma, ribaltone giallorosso: è cambiato tutto

Leggi su Tvplay.it

Laè attesa domani dal match contro il Napoli, ma prima per Claudio Ranieri bisogna registrare undi calciomercato.Dopo la conclusione della sosta di metà novembre, di fatto, la luce dei riflettori è tornata sul campionato. Anche perché il tredicesimo turno di Serie A, che inizierà quest’oggi alle 15.00 allo Stadio Bentegodi tra il Verona e l’Inter campione d’Italia in carica, presenta due big match molto importanti: Milan-Juve e Napoli-: è(LaPresse) tvplay.itIl primo si disputerà in giornata, esattamente alle ore 18.00, mentre la sfida dello Stadio Diego Armando Maradona ci sarà domani. Il Napoli di Antonio Conte, dunque, cercherà di difendere il proprio primato in solitaria contro lache, però, arriverà a Fuorigrotta con tanti cambiamenti.