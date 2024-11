Quotidiano.net - Un talento internazionale

Tanta voglia di Alexia. E di anni Novanta. Scritto dal gruppo musicale canadese Dragonette, il nuovo singolo I feel feelings restituisce alla cantante spezzina quelle ambizioni internazionali già rinfocolate in estate dalla partecipazione al Tomorrowland, la Woodstock belga della dance, assieme alle titolate gemelle-dj australiane Miriam e Olivia Nervo. Alexia ’I feel feelings’ segna il suo ritorno all’inglese. "Ci pensavo da anni, ma non mi sembrava mai il momento giusto. Temevo di non essere capita. Poi, dopo la pandemia, per rimettermi in gioco ho scelto la formula dell’album di Natale in inglese e mi sono divertita tantissimo sia a inciderlo che a proporlo dal vivo". Insomma, ’My Xmas’ le ha restituito la voglia. "Sì, perché la lingua inglese è quella che mi ha accompagnata in tante avventure importanti e in questi ultimi tempi spunta sempre più spesso in quel che faccio.