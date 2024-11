Lapresse.it - Torino, trovato morto sulle scale di casa ieri: ora si indaga per omicidio

Leggi su Lapresse.it

Gerardo Nilo detto Gerry è statodisua, in corso Allamano a. In un primo momento si è pensato a una caduta accidentale, ma gli investigatorino ora per, per il momento senza iscritti nel registro degliti.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il fratello della vittima ha chiamato il 112 per dire che l’uomo era caduto. Sul posto, quando i carabinsono arrivati, erain una pozza di sangue.Diverse persone sono già state sentite dagli investigatori: diverse le ipotesi in campo.