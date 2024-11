Gaeta.it - Terracina, operazione della Guardia di Finanza: sequestrati 100 bulbi di papavero da oppio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le Fiamme GialleCompagnia dihanno recentemente intensificato i controlli per combattere il traffico di sostanze stupefacenti, portando al sequestro di circa 100dida. Questasottolinea l’impegno delle autorità nel contrastare non solo la detenzione di sostanze pericolose, ma anche le dinamiche legate all’abuso all’interno del contesto lavorativo, in particolare in agricoltura.Una segnalazione che ha attirato l’attenzione dei FinanzieriIl blitz è avvenuto durante un controllo di routine in una zona periferica di, quando i Finanzieri hanno notato il comportamento sospetto di un uomo di nazionalità indiana. La sua agitazione ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di estendere le indagini. La perquisizione personale e successivamente quella domiciliare hanno portato a un rinvenimento significativo: ididetenuti illegalmente.