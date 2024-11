Task force Enel per maltempo in Toscana Giani | 3 000 case senza luce

Leggi su Corrieretoscano.it

3.000 utenze senza corrente con allerta arancione sono al lavoro da questa notte con continuità oltre 150 tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, anche provenienti da altre regioni, insieme a 160 persone di imprese terze e 60 gruppi elettrogeni per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale, con pioggia e forti venti, provocando danni anche alle infrastrutture elettriche. Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: "Tecnici Enel stanno intervenendo per risolvere le circa 3000 utenze senza corrente tra Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia, Firenze e Livorno, oltre agli interventi in corso per cadute di alberi e allagamenti localizzati".